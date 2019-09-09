7 домов в Улан-Удэ оставались без света

Произошла авария



Накануне, 8 сентября, произошло аварийное отключение электроэнергии на улице Гагарина в Улан-Удэ. Без света остались жильцы домов под номерами 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.



В 16:05 неисправность устранена, все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило чуть больше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

