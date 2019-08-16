В Иркутской области нашли потерявшихся рыбаков

С мужчинами всё в порядке



В Усть-Илимском районе Иркутской области нашли рыбаков из Братска.



В минувшее воскресенье мужчины отправились в село соседнего района на рыбный промысел. Сын одного из мужчин не смог связаться с отцом и его попутчиком, так как телефоны их оказались отключены, и обратился в полицию.



Материалы и ориентировки на пропавших мужчин были направлены в полицию. К счастью, рыбаков удалось разыскать. Потерявшихся братчан нашли на побережье живыми и здоровыми, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

