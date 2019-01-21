В Ангарске уничтожили 83 кг небезопасного мяса

Общество, Фото: пресс-служба ветеринарии по Иркутской области.

Продукцию выявили во время профилактического рейда



В Ангарске состоялся рейд в рамках месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.



Отделом государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому районам службы ветеринарии Иркутской области совместно с торговым отделом администрации Ангарского городского округа проведён рейд в рамках месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения.



В ходе рейда на территории города Ангарска пресечена попытка реализации животноводческой продукции на нестационарных торговых местах. Потенциально опасные для потребления продукты: мясо 83 кг, молочная продукция 25 кг изъяты и уничтожены. Составлен протокол, граждане допустившие несанкционированную торговлю оштрафованы, сообщает пресс-служба ветеринарии по Иркутской области.

