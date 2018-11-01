Путешественница из Бурятии собирала дождевую воду на тропическом острове

- Мы с другом накопили деньги и взяли year gap (год перерыва) вместо того, чтобы купить машину и начать копить на квартиру. Решили, что посетим места, которые хотим и придумаем, как зарабатывать. Но на деле вышло иначе, чем планировалось. Вместо одного года путешествие заняло 3,5 года.











- Кстати, когда пошёл дождь, я одна бегала с ведром и пыталась запасти как можно больше воды, стекающей с крыши. Туземцы же просто лежали и смотрели.











- Мы год прожили в Новой Зеландии. Киви, так себя называют люди, проживающие в этой стране, любят помогать. Как-то мы путешествовали по стране автостопом и не успели дотемна доехать домой. Последний, кто нас подвозил, был полицейский. Предвидя ситуацию, пригласил нас к себе, накормил, напоил и спать уложил.











– Она даже свои экскременты компостировала, а готовила их на соляной печи от прямых солнечных лучей.











- Вообще лайфхаков много достаточно, я иногда провожу мастер-класс на эту тему на часок.









- В первое путешествие съездила в 2005 году, а кругосветку начала в 2014. Я училась и работала в Москве. Что бы ни говорили в пользу столицы, я её не очень люблю. Люблю в «Большой» сходить, погулять по центру, по Патриаршим, но ездить на работу в метро, ходить в магазин в час пик, офис, серые и озлобленные толпы людей – всё это не доставляло радости, у меня постоянно было чувство, что жизнь проходит мимо. Поэтому я никогда не рассматривала Москву как место для жизни и работу «ради денег» как основное занятие.- Как-то мы забрались на далёкий атолл, до которого плыть от ближайшего континента неделю. Интересно было посмотреть аутентичную культуру. Хотелось туда, где не было туристов. Корабль туда ходит раз в 3 месяца и плыть неделю. Мы поплыли и нам повезло – на островах был большой праздник, танцы и песни не для туристов. Но визитёров острова было так много, что кончилась пресная вода, а на атоллах полагаются на дождевую воду. Это был стресс для меня, привыкшей пить 3 литра воды в день. Жара, очень хотелось пить и мыться, а дождя всё не было.- Тогда я поняла, как много значит пресная вода, какова её реальная ценность. Это была ситуация, когда ты сделать ничего не можешь, эта ситуация от тебя не зависит. Воды нет и когда будет - не понятно. И знаете, что мы делали? Всем островом стали молиться. Я тоже очень сильно молилась, - смеясь, призналась путешественница.- Всякое было. Но старались потенциально плохих ситуаций избегать.- Лучшее, что может случиться с человеком – встретить другого человека. И самых добрых, богатых, необычных людей я встречала именно во время путешествий.- Какой народ вам запомнился?- Они в возрасте 70-80 лет занимаются спортом и никогда не жалуются на болячки. И вообще не жалуются и не просят. К примеру, не было в городишке театра, люди сами деньги собрали, построили, декорации сделали, сами же и играют. Ни о каких жалобах, вызове СМИ и звонках премьер-министру: «Помоги, мол, как так без театра», речи нет. Просто хотят, берут и делают. Ещё в Новой Зеландии все где-то волонтёрят. Я тоже волонтёр, лекции об эко-жизни провожу, и меня часто спрашивают, зачем я это делаю, да ещё и бесплатно.- Как-то познакомились с владельцем крутого островного курорта. Проживание стоило тысячу долларов в сутки. А сам владелец был приятный и простой в общении человек, кстати, потомок русских эмигрантов времён культурной революции.- Мне нравится общаться с яхтсменами-одиночками. Представьте, океан и вы один. Эти люди делают одиночные кругосветки, они очень сильные и настоящие, без напускного. Встречала даже женщину яхтвумен-одиночку. Мы с ней сошлись на тему экологии. Она была супер-экологичной и стремилась минимизировать количество отходов, которое сама производила.- Путешествовать – это здорово, незнание языков или отсутствие средств – это не проблема. Вы найдёте возможности, если действительно захотите.- Во время путешествий встречайтесь с людьми, учитесь тому, что интересно, просто смотреть на красивые виды быстро надоест.- Я стараюсь не посещать туристические места и не беру экскурсий. Они, как правило, мёртвые. Всегда ищу местного друга, который покажет и расскажет настоящую жизнь в стране. На мой взгляд, худший отпуск – all inclusive в одном отеле.