В Бурятии у матери утонувшего малыша возникли проблемы со здоровьем

Поиски утонувшего 3-летнего ребёнка продолжаются
Как сообщал «Байкал-Daily», во вторник, 17 июля, в пригороде Улан-Удэ утонул 3-летний малыш. Пьяная тётя, оставшаяся присматривать за ребёнком и его старшим братом, уснула. Во время игры мальчик сорвался с обрывистого берега и начал тонуть. Его пытался спасти брат, однако, пробежав километр по берегу, потерял тело из виду. Следственным комитетом начата доследственная проверка.
Мать, переживающая трагедию, имеет инвалидность – страдает астмой. Всего в семье четверо детей, самому младшему ребёнку 1,5 месяца. После родов у неё начались проблемы со здоровьем – начали сильно отекать ноги.
- Сейчас в семье такая ситуация, что родителям самим нужна помощь. В этой связи принято решение поместить новорождённого в районную больницу. Ребёночек находится на искусственном вскармливании. Это не изъятие ребёнка из семьи - временно, на тот период, пока не найдут тело утонувшего мальчика, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.
Кроме того, 8 июля семья встала на учёт как находящая в социально-опасном положении. В министерстве пояснили, что семья часто «кочевала» по районам и нередко исчезала из поля зрения соцзащиты.
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