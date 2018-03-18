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Выборы президента России-2018 в Бурятии: Онлайн-трансляция

Выборы президента России-2018 в Бурятии: Онлайн-трансляция
Общество, 
18 марта россияне выбирают президента. «Байкал-Dailу» рассказывает обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции. С вами редакция «Байкал-Daily» (БD) и Виктор Золотарёв (ВЗ)

9.50. ВЗ. Вообще, на моей памяти столько спокойные внешне, но драматичные внутри первые подобные выборы. Недалеко было то время, когда машины сталкивали в кювет и били морды кандидаты и сторонники кандидатам. Думаю, на Хурале в сентябре ситуация будет в корне поправлена))

9.48. БD. Самые дисциплинированные избиратели:





9.42. БD. Для любителей статистики. В Бурятии зарегистрировано 715 139 человек, обладающих правом голоса. 

9.40. БD. Принял участие в выборах депутат Госдумы, экс-министр образования Бурятии Алдар Дамдинов.

«Я проголосовал на своем избирательном участке! Атмосфера царит праздничная, много избирателей, организована торговля всякими вкусностями. Проголосовал за городские проекты - выбрав сквер от ул.Фрунзе до ул.Борсоева по вполне понятным причинам:) это наш округ)), ну а из проектов по набережным выбрал тот, что с театром «Байкал»! И да! получил паспорт болельщика!» - поделился Дамдинов в Instagram. 




9.38. БD. Сегодня, напомним, выбирают не только президента России. Улан-удэнцы голосуют за дизайн-проект набережной. Какой победит сегодня, такой набережная и будет. Подробнее о проектах – по ссылке. 

В 14 населённых пунктах проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Что благоустроят – сквер на Стеклозаводе или, к примеру, Аллею славы на ПВЗ – зависит только от избирателей.

9.33. БD. Участок в Верхней Иволге. Голосуют ламы главного буддийского центра страны – Иволгинского дацана: 



9.28. БD. Проголосовав, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил буфет. Здесь он накупил себе ватрушек и пирожков. Журналистам глава признался, что сладкоежка. 




9.21. ВЗ. По традиции «Байкал-Daily» радует в выборном онлайне хорошей музыкой: 




9.15. БD. На избирательном участке №815 (средняя школа № 57) проголосовал известный бурятский телеведущий Булат Цыденешеев.

- Я проголосовал, как сознательный гражданин. Проснулся в 7 часов, к 8 утра – времени начала работы участка – уже был здесь и выполнил свой конституционный долг, - поделился он. - Здесь уже выстроилась очередь. Я пообщался с избирателями, отрадно, что многие относятся к этому событию как к важному этапу в жизни страны.

Булат Цыденешеев также проголосовал за выбор общественных территорий, которые будут благоустроены, и лучший дизайн-проект набережной Улан-Удэ.

- Мне хочется, что столица преобразилась, была красивая набережная, чтобы туристы увидели красоту города Улан-Удэ, - отметил.

На вопрос, зачем ходить на выборы, телеведущий ответил однозначно: «Ходить необходимо. От каждого человека в этой стране много зависит. Если просто лежать на диване и ругаться, ничего не будет. Если же ты приходишь на избирательный участок, можешь потом, к примеру, высказать всё выбранному кандидату за не выполненные наказы. Мы идём на выборы, чтобы гарантировать своё будущее». 





9.10. БD. Глава Бурятии Алексей Цыденов отдал свой голос. Журналистам рассказал, что настроение у него сегодня праздничное. Глава призвал жителей республики прийти сегодня на голосование. Обратился к избирателям Цыденов на русском и бурятском языках. 



9.07. БD. Голосуют семьями. Участок № 751 в Бурятской гимназии №29:  




9.05. ВЗ. В Бурятии предвыборная кампания удивила диковатым инфантилизмом. Все были не против за того, кого сегодня нельзя называть. И сосредоточились на собственных эго-политических способностях. Каждый получил всё, что хотел. Но на фоне федеральной повестки выглядело всё крайне мелко. Дождемся выборов в Хурал.

9.01.БD. Глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл на голосование с супругой. Напомним, голосует Цыденов по месту жительству, на Верхней Берёзовке 




8.50. БD.На выборы строем. Избирательный участок № 583 в Северобайкальске:




8.44. В.З.  Из всех предвыборных страстей больше всего запомнилось суперпафосные посиделки одного кандидата с полстраной собранной, а также промывание буквально верхней половины туловища в прямом эфире одним кандидатом другого. Ютуб отдохнул по этому поводу. 

8.38. БD. Без отрыва от коллектива. Голосуют работники РЖД:



8.32. БD. Выборы в стране не успели начаться, как едва не случился первый казус. РИА Новости сообщает, что глава избирательной комиссии, созданной на российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде (да-да, именно там), Игорь Идрисов едва не озвучил раньше времени итоги голосования полярников на выборах президента России. А делать этого нельзя, пока не закроются избирательные участки по всей стране.

- На самом деле у нас сейчас метели, снег, сильный ветер, на море шторм, но тем не менее настроение хорошее, все живы-здоровы, проголосовали, — сказал Идрисов на связи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Она спросила с улыбкой: «Ну и что там у вас с явкой в таких условиях?» «Все пришли и проголосовали. Народ здесь разный, результаты у нас… Не знаю, можно сейчас озвучить?» — начал было глава избиркома, но осёкся.

«Не-не-не, ни в коем случаем. Не надо», — ответила со смехом Памфилова.

8.30. ВЗ. На улицах оживление выше среднего воскресного. Люди, правда, передвигаются конвульсивно из-за гололёда. Выбор и вправду невелик - или на коньках с перебежками по асфальту утром, или болотники с обеда. Но как уже было декларировано - идти голосовать надо. Чтобы Бурятию федеральная власть не вычеркнула из списка интересующихся хоть чем то. Так что проявляйте гражданскую инициативу. 

8.24. БD. Проголосовал глава Заиграевского района Александр Бурлаков. Ну и, конечно, фото на память: 




8.20БD. Глава Бурятии Алексей Цыденов скоро прибудет на свой избирательный участок. Голосовать глава будет на участке № 723 в здании детского оздоровительно-спортивного центра «Родник», что на Верхней Берёзовке. Напомним, Алексей Цыденов купил себе здесь жильё в ипотеку.




8.19. БD. Очереди на избирательных участках не только в районах, но и в Улан-Удэ. Средняя школа №63: 




8.17. БD. Известный бурятский борец Баяр Цыренов будет голосовать в селе Нижний Торей Джидинского района. 

- Выборы президента – это такое важное событие, в котором должны участвовать все жители России. Хоть и мой голос один, но это большой вклад в выбор первого лица нашей страны, - заявил спортсмен.

8.15. БD. В этом году впервые можно проголосовать не на своём участке – даже в другом регионе. Открепительные удостоверения в прошлом. Теперь достаточно было подать заявление в МФЦ.

Первые проголосовавшие из Курумкана: 




08.08. БD. Кстати, время завтрака. Для избирательных участках напекли гору булочек и пирожков. Участок средней школы №18 в Улан-Удэ: 




8.07. Виктор Золотарёв (ВЗ). Доброе утро. а также день и вечер, мы начинаем традиционный весёлый онлайн выборного дня. Несмотря на пафос сего события «Байкал-Dаily» постарается его сделать по возможности легким и доступным. с вами почти сутки будут Виктор Золотарев и редакция агентства. Так, начинаем!

8.05. БD. Одним из первых проголосовал министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин. Свой гражданский долг он исполнил на участке в Северобайкальске. 




8.01.  БD.Участки не успели открыться, а уже зафиксированы очереди. Северобайкальск: 




8.00.  БD. Доброе утро! Сегодня страна выбирает президента: избирателей свыше 80 миллионов человек. В 8 утра в Бурятии открылся 841 избирательный участок. 

Кандидатов 8: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
выборы
 
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