Выборы президента России-2018 в Бурятии: Онлайн-трансляция

8.32.

8.30. ВЗ. На улицах оживление выше среднего воскресного. Люди, правда, передвигаются конвульсивно из-за гололёда. Выбор и вправду невелик - или на коньках с перебежками по асфальту утром, или болотники с обеда. Но как уже было декларировано - идти голосовать надо. Чтобы Бурятию федеральная власть не вычеркнула из списка интересующихся хоть чем то. Так что проявляйте гражданскую инициативу.



8.24. БD. Проголосовал глава Заиграевского района Александр Бурлаков. Ну и, конечно, фото на память:







8.20 . БD. Глава Бурятии Алексей Цыденов скоро прибудет на свой избирательный участок. Голосовать глава будет на участке № 723 в здании детского оздоровительно-спортивного центра «Родник», что на Верхней Берёзовке. Напомним, Алексей Цыденов Глава Бурятии Алексей Цыденов скоро прибудет на свой избирательный участок. Голосовать глава будет на участке № 723 в здании детского оздоровительно-спортивного центра «Родник», что на Верхней Берёзовке. Напомним, Алексей Цыденов купил себе здесь жильё в ипотеку







8.19. БD. Очереди на избирательных участках не только в районах, но и в Улан-Удэ. Средняя школа №63:







8.17. БD. Известный бурятский борец Баяр Цыренов будет голосовать в селе Нижний Торей Джидинского района.

- Выборы президента – это такое важное событие, в котором должны участвовать все жители России. Хоть и мой голос один, но это большой вклад в выбор первого лица нашей страны, - заявил спортсмен.



8.15. БD. В этом году впервые можно проголосовать не на своём участке – даже в другом регионе. Открепительные удостоверения в прошлом. Теперь достаточно было подать заявление в МФЦ.



Первые проголосовавшие из Курумкана:







08.08. БD. Кстати, время завтрака. Для избирательных участках напекли гору булочек и пирожков. Участок средней школы №18 в Улан-Удэ:







8.07. Виктор Золотарёв (ВЗ). Доброе утро. а также день и вечер, мы начинаем традиционный весёлый онлайн выборного дня. Несмотря на пафос сего события «Байкал-Dаily» постарается его сделать по возможности легким и доступным. с вами почти сутки будут Виктор Золотарев и редакция агентства. Так, начинаем!



8.05. БD. Одним из первых проголосовал министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин. Свой гражданский долг он исполнил на участке в Северобайкальске.







8.01. БD.Участки не успели открыться, а уже зафиксированы очереди. Северобайкальск: Участки не успели открыться, а уже зафиксированы очереди. Северобайкальск:







8.00. БD. Доброе утро! Сегодня страна выбирает президента: избирателей свыше 80 миллионов человек. В 8 утра в Бурятии открылся 841 избирательный участок. Доброе утро! Сегодня страна выбирает президента: избирателей свыше 80 миллионов человек. В 8 утра в Бурятии открылся 841 избирательный участок.

Кандидатов 8: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Доброе утро. а также день и вечер, мы начинаем традиционный весёлый онлайн выборного дня. Несмотря на пафос сего события «Байкал-Dаily» постарается его сделать по возможности легким и доступным. с вами почти сутки будут Виктор Золотарев и редакция агентства. Так, начинаем! - Выборы президента – это такое важное событие, в котором должны участвовать все жители России. Хоть и мой голос один, но это большой вклад в выбор первого лица нашей страны, - заявил спортсмен.

Выборы в стране не успели начаться, как едва не случился первый казус. РИА Новости сообщает, что глава избирательной комиссии, созданной на российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде (да-да, именно там), Игорь Идрисов едва не озвучил раньше времени итоги голосования полярников на выборах президента России. А делать этого нельзя, пока не закроются избирательные участки по всей стране.- На самом деле у нас сейчас метели, снег, сильный ветер, на море шторм, но тем не менее настроение хорошее, все живы-здоровы, проголосовали, — сказал Идрисов на связи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.Она спросила с улыбкой: «Ну и что там у вас с явкой в таких условиях?» «Все пришли и проголосовали. Народ здесь разный, результаты у нас… Не знаю, можно сейчас озвучить?» — начал было глава избиркома, но осёкся.«Не-не-не, ни в коем случаем. Не надо», — ответила со смехом Памфилова.