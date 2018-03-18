В Бурятии на избирательный участок пришёл медведь с паспортом (видео)

Медведь объяснил, что это его долг и ради этого он вышел из спячки
Необычный избиратель пришёл на участок в городе Северобайкальск. «Голосуют даже медведи» - с такой подписью в мессенджерах появилось видео его появления.
Молодой человек в ростовом костюме медведя получил бюллетень по паспорту и проголосовал.
- Это моё право! - сказал медведь. - Я даже из спячки встал, хотя ещё рано. Мой голос важен! А потом я пойду дальше спать.
- В кабину не войдёт, наверное! Вы нам не сломайте, – шутили члены избирательной комиссии.
Напомним, явка на президентских выборах-2018 в Бурятии на 12 часов утра составляла 37,3%. Спустя 4 часа с момента открытия на избирательные участки пришли и выразили свою гражданскую позицию 221,4 тысячи человек.