В Бурятии на избирательный участок пришёл медведь с паспортом (видео)





- Это моё право! - сказал медведь. - Я даже из спячки встал, хотя ещё рано. Мой голос важен! А потом я пойду дальше спать.









- В кабину не войдёт, наверное! Вы нам не сломайте, – шутили члены избирательной комиссии.





Необычный избиратель пришёл на участок в городе Северобайкальск. «Голосуют даже медведи» - с такой подписью в мессенджерах появилось видео его появления.Молодой человек в ростовом костюме медведя получил бюллетень по паспорту и проголосовал.