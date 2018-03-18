Житель Бурятии приехал голосовать верхом на лошади

Избиратель приехал верхом на лошади на выборы президента РФ
Жители Бурятии активно голосуют на выборах президента Российской Федерации. Напомним, явка на президентских выборах-2018 в Бурятии на 12 часов утра составила 37,3%. Спустя 4 часа с момента открытия на избирательные участки пришли и выразили свою гражданскую позицию 221,4 тысячи человек.
Граждане добираются до избирательных участков кто как может. К примеру, Балбар Чимитов из Хоринска приехал голосовать в национальном костюме и верхом на лошади.
Прискакав к участку, наездник спешился и оставил животное снаружи участка. После голосования довольный избиратель воскликнул «Россия, Урагшаа!» (Россия, Вперёд!).
По данным Избиркома Бурятии, на «экваторе» выборного дня, на три часа дня, явка составила 56,8%
Постановление отменили в связи с истечением сроков давности
Медведь объяснил, что это его долг и ради этого он вышел из спячки
Более 120 соискателей интересовали трудоустройством службе судебных приставов республики
Избиратель приехал верхом на лошади на выборы президента РФ
В Тункинском районе воспитанники детского сада показали сверстникам сказку о правилах дорожной безопасности
Российские боксёры и их тренеры уже сделали свой выбор
Отказали в голосовании своими ручками двум избирателям в Агинском районе
Сотрудники МВД России в Приангарье спасли от переохлаждения артистов передвижного цирка, автомобиль которых сломался в дороге
Активнее всего голосует Окинский район
Отключение произошло в Советском районе
Сотрудники ОМВД России по Баунтовскому эвенкийскому району провели акцию «Госуслуги - в ногу со временем»
18 марта россияне выбирают президента. «Байкал-Dailу» рассказывает обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции
Сегодня на дорогах гололёд
Правительство России утвердило право сойотов Окинского района Бурятии на получение социальной пенсии. Постановление от 13 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации