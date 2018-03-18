Житель Бурятии приехал голосовать верхом на лошади





Жители Бурятии активно голосуют на выборах президента Российской Федерации. Напомним, явка на президентских выборах-2018 в Бурятии на 12 часов утра составила 37,3%. Спустя 4 часа с момента открытия на избирательные участки пришли и выразили свою гражданскую позицию 221,4 тысячи человек.Граждане добираются до избирательных участков кто как может. К примеру, Балбар Чимитов из Хоринска приехал голосовать в национальном костюме и верхом на лошади.Прискакав к участку, наездник спешился и оставил животное снаружи участка. После голосования довольный избиратель воскликнул «Россия, Урагшаа!» (Россия, Вперёд!).