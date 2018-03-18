Алексей Цыденов ответил всем, кто не хочет идти на выборы из-за распутицы

Глава Бурятии напомнил про приехавшего избирателя на лошади
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики посетить избирательные участки и отдать свой голос на выборах президента России.
- Как проголосуем, так и жить будем. Каждый голос важен – это не шутка. Нам нужен хороший результат, у нас ещё время до восьми часов вечера. Поэтому все, кто ещё думает, уже думать не надо. Нужно просто встать и идти голосовать, - призвал глава Бурятии.
Он ответил всем, кто не желает посещать выборы из-за весенней распутицы.
- Так это хорошие лужи, лужи весенние. На весну не жалуются, мы рады, что она пришла, - с улыбкой сказал Алексей Цыденов. - Я тоже ходил по лужам, у меня с собой губка, я постоянно чищу обувь.
Отметим, сегодня были запущены дополнительные автобусы специально для жителей ДНТ и СНТ, где проблема труднопроходимых дорог особенно актуальна.
- В ДНТ люди в принципе с транспортом, есть способ добраться. До школы добираемся? До работы? До магазина? Если захотеть, и до Эвереста можно добраться. День сегодня замечательный – солнечный, яркий, тёплый. То, что нужно для хорошего настроения и хороших выборов, - отметил глава.
Он рассказал, что смотрел видео, где житель Хоринска приехал голосовать в национальном костюме на лошади.
- Я видел, на коне приехали на голосование. Это же здорово. А вы говорите, добраться нельзя, - улыбнулся Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», явка, по данным на 15.00, в Бурятии превышает 56%. На избирательный участок в Северобайкальск пришёл сегодня голосовать медведь, чем немало позабавил окружающих.
Подводный беспилотник, оснащенный ядерной энергетической установкой, может получить имя «Байкал». Голосование проходит на сайте Минобороны РФ. За этот вариант отдали 330 голосов. В списке лидеров: «Шептун», «Карась» и «Кракен»