Алексей Цыденов ответил всем, кто не хочет идти на выборы из-за распутицы

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Глава Бурятии проголосовал за проект набережной Улан-Удэ Власть, По итогам сегодняшнего голосования уже в этом году начнётся проектирование, а в следующем году начнутся непосредственные работу

Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента России Власть, Сегодня мэр города Улан-Удэ Александр Голков также одним из первых отдал свой голос на выборах президента РФ

Подводный ядерный беспилотник может получить имя «Байкал» Власть, Подводный беспилотник, оснащенный ядерной энергетической установкой, может получить имя «Байкал». Голосование проходит на сайте Минобороны РФ. За этот вариант отдали 330 голосов. В списке лидеров: «Шептун», «Карась» и «Кракен»

Власти напомнили, где жители Бурятии смогут проголосовать за свои скверы и парки Власть, В 14 населенных пунктах Бурятии 18 марта пройдёт рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»