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Алексей Цыденов ответил всем, кто не хочет идти на выборы из-за распутицы

Алексей Цыденов ответил всем, кто не хочет идти на выборы из-за распутицы
Власть, 
Глава Бурятии напомнил про приехавшего избирателя на лошади

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики посетить избирательные участки и отдать свой голос на выборах президента России.

- Как проголосуем, так и жить будем. Каждый голос важен – это не шутка. Нам нужен хороший результат, у нас ещё время до восьми часов вечера. Поэтому все, кто ещё думает, уже думать не надо. Нужно просто встать и идти голосовать, - призвал глава Бурятии.

Он ответил всем, кто не желает посещать выборы из-за весенней распутицы.

- Так это хорошие лужи, лужи весенние. На весну не жалуются, мы рады, что она пришла, - с улыбкой сказал Алексей Цыденов. - Я тоже ходил по лужам, у меня с собой губка, я постоянно чищу обувь.

Отметим, сегодня были запущены дополнительные автобусы специально для жителей ДНТ и СНТ, где проблема труднопроходимых дорог особенно актуальна.

- В ДНТ люди в принципе с транспортом, есть способ добраться. До школы добираемся? До работы? До магазина? Если захотеть, и до Эвереста можно добраться. День сегодня замечательный – солнечный, яркий, тёплый. То, что нужно для хорошего настроения и хороших выборов, - отметил глава.

Он рассказал, что смотрел видео, где житель Хоринска приехал голосовать в национальном костюме на лошади.

- Я видел, на коне приехали на голосование. Это же здорово. А вы говорите, добраться нельзя, - улыбнулся Алексей Цыденов.





Как сообщал «Байкал-Dailу», явка, по данным на 15.00, в Бурятии превышает 56%. На избирательный участок в Северобайкальск пришёл сегодня голосовать медведь, чем немало позабавил окружающих.


выборы Алексей Цыденов
 
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