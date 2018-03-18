За полдня голосования в Бурятии свой выбор сделали 56% избирателей

По данным Избиркома Бурятии, на «экваторе» выборного дня, на три часа дня, явка составила 56,8%
Избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты России, уже посетила 341 тысяча человек.
Самым активным является Хоринский район, где свой выбор уже сделали 71,2% жителей. Вторые по активности – жители Северо-Бацйкальского района, в котором 68,16% избирателей уже отдали свои голоса. Третий по явке – Еравнинский район с 68,1%.
В числе «аутсайдеров» – Курумканский (41,4%), Тункинский (45,7%) и Баргузинский (46,2%) районы.
В Улан-Удэ средняя явка по трём районам составляет 58,6%. Своё волеизъявление сделали уже 140 тысяч человек. В Октябрьском районе на участки явились 60,6% избирателей, в Железнодорожном – 59,74%, в Советском - 55,36%. Впервые проголосовало 1586 молодых избирателей.
По данным Избиркома Бурятии, на «экваторе» выборного дня, на три часа дня, явка составила 56,8%
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