В Улан-Удэ на выборах проголосовал Единорог









Как сообщал «Байкал-Dailу», по данным на 18:00 избирательные участки Бурятии, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты России, посетило почти 408 тысяч человек. Это 64,7% избирателей.Среди голосовавших оказался и такой сказочный персонаж, как «Единорог». На видео существо призывает всех сделать свой выбор.