В Улан-Удэ на выборах проголосовал Единорог

Сказочный персонаж был замечен вечером
Как сообщал «Байкал-Dailу», по данным на 18:00 избирательные участки Бурятии, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты России, посетило почти 408 тысяч человек. Это 64,7% избирателей.
Среди голосовавших оказался и такой сказочный персонаж, как «Единорог». На видео существо призывает всех сделать свой выбор.
Сказочный персонаж был замечен вечером
Свои голоса отдали почти 408 тысяч человек
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