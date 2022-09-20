В Улан-Удэ подрядчика обязали переложить некачественный асфальт





В Железнодорожном районе Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт дороги по улицам Олега Кошевого и Любови Шевцовой. Участок протяжённостью 2 км обновляет подрядная организация «Дорстройинвест».Во время рабочей приёмки дороги МУ «Улан-Удэстройзаказчик» провёл лабораторный контроль качества уложенного покрытия. Пробы, взятые с объекта, не прошли результаты отбора, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.Подрядчику было направлено предписание о фрезеровании и перекладке некачественного асфальтобетонного покрытия.Сейчас идут работы по снятию покрытия. Отметим, все работы подрядчик выполняет за свой счёт.После завершения всех работ асфальт снова проверят на качество. Дорога будет сдана в эксплуатацию только после положительных результатов проб и устранения всех выявленных во время приемки замечаний.Гарантийный срок всех объектов нацпроекта составляет пять лет. Подрядчик на протяжении всего срока предоставляет банковскую гарантию. Так, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.В этом году в городе завершается ремонт 29 участков общей протяжённостью 30 км. На эти цели было выделено 700 млн рублей.