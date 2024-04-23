Житель Иркутской области посреди ночи угнал два автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его задержали по горячим следам



В Чунском районе Иркутской области задержали подозреваемого в краже двух автомобилей.



Ночью 21 апреля в полицию обратился житель посёлка Чунский и сообщил, что угнали его машину «Жигули, которая припаркована возле дома. Через некоторое время в полицию поступило ещё одно сообщение об исчезновении автомобиля той же марки.



Сотрудники полиции предположили, что к хищению машин может быть причастен местный житель, ранее совершавший схожие проступки. По месту жительства он отсутствовал.



По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что подозреваемый на похищенном автомобиле движется в сторону города Тайшет. Вскоре там его и задержали.



В отделе полиции мужчина дал признательные показания.



- Сыщикам мужчина рассказал, что увидел припаркованный автомобиль, к марке которых испытывает особые чувства, и решил прокатиться по посёлку. Когда в микрорайоне Северный посёлка Чунский автомобиль заглох, он увидел другое авто марки ВАЗ и решил на нем отправится дальше, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

