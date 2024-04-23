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Житель Иркутской области посреди ночи угнал два автомобиля

Житель Иркутской области посреди ночи угнал два автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его задержали по горячим следам

В Чунском районе Иркутской области задержали подозреваемого в краже двух автомобилей.

Ночью 21 апреля в полицию обратился житель посёлка Чунский и сообщил, что угнали его машину «Жигули, которая припаркована возле дома. Через некоторое время в полицию поступило ещё одно сообщение об исчезновении автомобиля той же марки.

Сотрудники полиции предположили, что к хищению машин может быть причастен местный житель, ранее совершавший схожие проступки. По месту жительства он отсутствовал.

По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что подозреваемый на похищенном автомобиле движется в сторону города Тайшет. Вскоре там его и задержали.

В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

- Сыщикам мужчина рассказал, что увидел припаркованный автомобиль, к марке которых испытывает особые чувства, и решил прокатиться по посёлку. Когда в микрорайоне Северный посёлка Чунский автомобиль заглох, он увидел другое авто марки ВАЗ и решил на нем отправится дальше, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
угон

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