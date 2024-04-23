Его задержали по горячим следам
В Чунском районе Иркутской области задержали подозреваемого в краже двух автомобилей.
Ночью 21 апреля в полицию обратился житель посёлка Чунский и сообщил, что угнали его машину «Жигули, которая припаркована возле дома. Через некоторое время в полицию поступило ещё одно сообщение об исчезновении автомобиля той же марки.
Сотрудники полиции предположили, что к хищению машин может быть причастен местный житель, ранее совершавший схожие проступки. По месту жительства он отсутствовал.
По камерам видеонаблюдения оперативники установили, что подозреваемый на похищенном автомобиле движется в сторону города Тайшет. Вскоре там его и задержали.
В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
- Сыщикам мужчина рассказал, что увидел припаркованный автомобиль, к марке которых испытывает особые чувства, и решил прокатиться по посёлку. Когда в микрорайоне Северный посёлка Чунский автомобиль заглох, он увидел другое авто марки ВАЗ и решил на нем отправится дальше, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Иркутской области посреди ночи угнал два автомобиля
Происшествия, Фото:
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