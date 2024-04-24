Почти 300 жителей района Бурятии вышли на субботник





19 апреля в Курумканском районе Бурятии прошёл ежегодный субботник. Уборку провели на аллее Героев Социалистического труда, памятнике Победы, сквере молодёжи в селе Курумкан и на Памятнике воинам, павшим в боях в Великой Отечественной войны и аллее героев Социалистического труда в селе Аргада.- В ходе уборки территории были очищены от прошлогодней травы и листьев, мусора и были окрашены клумбы. Территории заметно преобразились, участники субботника внесли большой вклад в чистоту родного села, - сообщили в администрация Курумканского района.Всего в уборке участвовали 298 человек.Всероссийский субботник состоялся в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры в Курумканском районе, который объявлен с 15 апреля до 23 июня.- Субботники должны быть организованы во всех без исключения населённых пунктах. Это поможет повысить ответственность жителей за территории, где они проживают, - сказал глава МО «Курумканский район»