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Почти 300 жителей района Бурятии вышли на субботник

Почти 300 жителей района Бурятии вышли на субботник
Общество,  Фото:Администрация Курумканского района
В порядок привели несколько территорий

19 апреля в Курумканском районе Бурятии прошёл ежегодный субботник. Уборку провели на аллее Героев Социалистического труда, памятнике Победы, сквере молодёжи в селе Курумкан и на Памятнике воинам, павшим в боях в Великой Отечественной войны и аллее героев Социалистического труда в селе Аргада.

- В ходе уборки территории были очищены от прошлогодней травы и листьев, мусора и были окрашены клумбы. Территории заметно преобразились, участники субботника внесли большой вклад в чистоту родного села, - сообщили в администрация Курумканского района.


Всего в уборке участвовали 298 человек.

Всероссийский субботник состоялся в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры в Курумканском районе, который объявлен с 15 апреля до 23 июня.

- Субботники должны быть организованы во всех без исключения населённых пунктах. Это поможет повысить ответственность жителей за территории, где они проживают, - сказал глава МО «Курумканский район»

субботник благоустройство

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