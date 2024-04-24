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В Бурятии пострадавших от паводка призвали обеззаразить свои участки

В Бурятии пострадавших от паводка призвали обеззаразить свои участки
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
А ещё им посоветовали привиться от гепатита и пить только проверенную воду

Неделю назад в республике из-за сложной паводковой обстановки ввели режим ЧС межмуниципального характера. Его объявили в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.

Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но с большинства вода уже ушла. По данным на 21 апреля, подтопленными оставались семь.

Тем временем руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев предупредил, что при подтоплении населённых пунктов с источниками водоснабжения вероятность их загрязнения возрастает. А это чревато распространением инфекционных заболеваний.
 
- Чтобы снизить эти риски, сегодня, когда паводковая вода уже отступила, крайне важно провести дезинфекционную обработку открытых домовых территорий, – подчеркнул главный санврач Бурятии. – Впереди – майские праздники и многие проведут их на своих дачных и садовых участках.
 
Кроме того, глава ведомства призвал пить только бутилированную или кипячёную воду из проверенных источников и привиться от гепатита А.

- Необходимо соблюдать и правила личной гигиены – тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой, а при появлении признаков инфекционного заболевания – обратиться за медицинской помощью, – заключил Сергей Ханхареев.
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