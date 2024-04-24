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В Бурятии ремонтник угнал авто у заказчика, чтобы покататься

В Бурятии ремонтник угнал авто у заказчика, чтобы покататься
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый ранее был судим за вождение в нетрезвом виде

Ночью сотрудники ГИБДД при патрулировании улиц села Иволгинск Иволгинского района заметили автомобиль «Тойота Камри». Водитель иномарки нарушал ПДД. Требование автоинспекторов об остановке нарушитель игнорировал и пытался скрыться. В ходе непродолжительной погони полицейские заблокировали машину в жилом массиве, мужчина был задержан.

49-летний водитель передвигался на угнанном автомобиле. Оказалось, что задержанный проводил ремонтные работы в частном доме 50-летней жительницы села Нур-Селение. Женщина выделила для работника отдельную комнату. В ночь угона мужчина распивал в комнате спиртные напитки, а хозяйка в это время спала в своей комнате. Затем он пробрался в гараж, расположенный во дворе, и угнал иномарку стоимостью 200 тысяч рублей. Отметим, что ключи от автомобиля находились в замке зажигания.

Угонщик доехал до магазина за очередной порцией спиртного. Купив же алкоголь, решил покататься.

Владелица авто узнала об угоне лишь от сотрудников полиции, которые пришли к ней по месту жительства ранним утром и рассказали о происшествии.

Отметим, что подозреваемый ранее был судим за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
угон

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