В Бурятии ремонтник угнал авто у заказчика, чтобы покататься

Подозреваемый ранее был судим за вождение в нетрезвом виде



Ночью сотрудники ГИБДД при патрулировании улиц села Иволгинск Иволгинского района заметили автомобиль «Тойота Камри». Водитель иномарки нарушал ПДД. Требование автоинспекторов об остановке нарушитель игнорировал и пытался скрыться. В ходе непродолжительной погони полицейские заблокировали машину в жилом массиве, мужчина был задержан.



49-летний водитель передвигался на угнанном автомобиле. Оказалось, что задержанный проводил ремонтные работы в частном доме 50-летней жительницы села Нур-Селение. Женщина выделила для работника отдельную комнату. В ночь угона мужчина распивал в комнате спиртные напитки, а хозяйка в это время спала в своей комнате. Затем он пробрался в гараж, расположенный во дворе, и угнал иномарку стоимостью 200 тысяч рублей. Отметим, что ключи от автомобиля находились в замке зажигания.



Угонщик доехал до магазина за очередной порцией спиртного. Купив же алкоголь, решил покататься.



Владелица авто узнала об угоне лишь от сотрудников полиции, которые пришли к ней по месту жительства ранним утром и рассказали о происшествии.



Отметим, что подозреваемый ранее был судим за вождение в нетрезвом виде.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

