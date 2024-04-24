В Бурятии сидельца оставили без зимней обуви из-за «нелёгкого положения» в стране

У мужчины отобрали кроссовки и предложили взамен «бэушные» вещи



К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась супруга жителя Бурятии, попавшего в колонию строгого режима. Женщина пожаловалась, что супругу выдали не всё положенное вещевое довольствие.



Как выяснилось, в исправительном учреждении мужчина оказался в январе. У него изъяли белые зимние кроссовки, а взамен предложили «бэушные» вещи, практически непригодные для использования. Осуждённый от них отказался.



Администрация ИК объяснила это тем, что «в стране и так нелёгкое положение, обеспечение колонии скудное», рассказали в аппарате уполномоченного.



По просьбе омбудсмена прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку и выявила нарушения по части 2 статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ («Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы»). В надзорном ведомстве приняли меры реагирования.



В итоге в марте начальнику УФСИН России по РБ внесли представление. Заключённого уже обеспечили всеми необходимыми вещами и сезонной обувью. А ещё ему выдали со склада спортивный костюм. Дело в том, что мужчина состоит в секции по футболу, а согласно пунктам № 52 и 53 правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, осуждённым разрешается иметь спортивные вещи и обувь тёмных расцветок, которые можно надевать во время спортивно-массовых мероприятий.



