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В Бурятии рыбака спасли от робинзонады

В Бурятии рыбака спасли от робинзонады
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Лодку с ним внезапно унесло течением

Всё произошло накануне в Прибайкальском районе Бурятии. Местного жителя сильным течением унесло на лодке и он оказался на острове Селенги в районе посёлка Татаурово.

На помощь рыбаку выдвинулись трое сотрудников поисково-спасательного отряда № 1 на аэролодке. Мужчина всё это время был на связи.

В итоге на берег его доставили на другом плавсредстве – моторной лодке – силами местных жителей. Рыбак находился в удовлетворительном состоянии, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 22 апреля на озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфовали в 100-200 метрах от берега. Мужчин спасли.
рыбаки спасательная операция Селенга

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