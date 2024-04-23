В Бурятии рыбака спасли от робинзонады





Как сообщал «Байкал-Daily», днём 22 апреля на озере Гусиное оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфовали в 100-200 метрах от берега. Мужчин спасли.

Всё произошло накануне в Прибайкальском районе Бурятии. Местного жителя сильным течением унесло на лодке и он оказался на острове Селенги в районе посёлка Татаурово.На помощь рыбаку выдвинулись трое сотрудников поисково-спасательного отряда № 1 на аэролодке. Мужчина всё это время был на связи.В итоге на берег его доставили на другом плавсредстве – моторной лодке – силами местных жителей. Рыбак находился в удовлетворительном состоянии, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».