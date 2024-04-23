Лесники напоминают жителям Бурятии о пожарной безопасности

Людям раздают листовки
Ежедневно лесники проводят противопожарную профилактику во всех районах Бурятии. Лесники с помощью специального громкоговорящего устройства на пожарной машине призывают местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не сжигать сухую траву.
Помимо оповещения раздают листовки, расклеивают плакаты в магазинах, аптеках, на досках объявлений, а также проводят сходы с местными жителями.
- В местах массового скопления людей мы останавливаемся и раздаём листовки. Очень важно, донести до людей, что нельзя нарушать правила пожарной безопасности в лесах, сжигать сухую траву и мусор. От огня может пострадать не только лес, но и населённые пункты. Только вместе мы сможем защитить леса от пожаров! - рассказали сотрудники лесного хозяйства.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесу грозит штраф.
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