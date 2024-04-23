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В Бурятии 11 человек тушат лесной пожар

В Бурятии 11 человек тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Он разгорелся по вине местных жителей

Накануне в Бурятии обнаружили два лесных возгорания – в Заиграевском и Курумканском районах. Причиной первого – на площади в 14 с лишним гектаров – стал переход огня с земель иных категорий. Его удалось оперативно ликвидировать в первые же сутки. Со стихией боролись 50 человек, в том числе – представители лесной охраны и пожарные-десантники. Привлечь пришлось 8 единиц техники.
 
Утром 23 апреля продолжилось тушение очага в Курумканском районе. Там возгорание началось по вине местного населения. На месте работают 11 человек, задействовано три единицы техники. Площадь, пройденная огнём, составляет 0,2 га. Ликвидировать пожар должны во второй половине дня, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
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