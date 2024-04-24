В райцентре в Бурятии неизвестные палили по людям из пневматики

Всё произошло в минувший вторник, 23 апреля. В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» рассказали, что кто-то стрелял по людям из пневматического оружия прямо из окна дома № 21 на улице Комсомольская. Среди пострадавших оказался ребёнок.
- Мой сын пострадал от этого стрелка – пуля пробила плотную куртку и толстовку. На теле остался синяк, – заявила местная жительница.
По её словам, происходит такое уже не впервые. Гусиноозёрчане призвали принять меры, чтобы избежать человеческих жертв.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что сотрудники полиции Селенгинского района уже проводят проверку, после которой будет принято правовое решение.
- Инициативно в полицию родители несовершеннолетнего не обращались, – добавили в ведомстве.
- Инициативно в полицию родители несовершеннолетнего не обращались, – добавили в ведомстве.
До этого в райцентре палили по домашним котам. Началось всё в марте. От пуль пострадало несколько питомцев и некоторые из них не выжили.
Неизвестный стрелок держал в страхе местных жителей и прошлой осенью. В октябре один из них рассказывал, что примерно в 2:40 ночи ехал на своём авто со стороны центральной площади. Когда он был справа от продуктового супермаркета, кто-то выстрелил по правому боковому стеклу машины из пневматического ружья
- Пуля прошла насквозь и угодила в лобовое. Боковое разбито вдребезги. Выстрел совершили предположительно с места между торцом на улице Комсомольская, 25 и левой стороной магазина, – поделился мужчина в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
Он добавил, что написал заявление в полицию. Как выяснилось, это не единственный такой инцидент. Ранее другая жительница города оказалась в автомобиле около того же супермаркета и в лобовое стекло её автомобиля «что-то попало».
- По рассказам, она отъехала от аптеки и в промежутке до отворота направо на улицу Комсомольская что-то попало в лобовое стекло. Было такое ощущение, что это выстрел. Повреждение – почти на верхнем краю лобового стекла, в 5 сантиметрах уже крыша. И видно, что это не камень. Так что это не первый случай – видимо, кто-то решил так «пошутить», – писал «Весь Гусиноозёрск».
По мнению местных, стрелок сидел в начале дома № 26 на Ленина 26 и целился в проезжавшие мимо машины. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» вскоре сообщили, что стреляли ещё по одному авто и по мотоциклисту, но не попали.
- Пуля прошла насквозь и угодила в лобовое. Боковое разбито вдребезги. Выстрел совершили предположительно с места между торцом на улице Комсомольская, 25 и левой стороной магазина, – поделился мужчина в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
Он добавил, что написал заявление в полицию. Как выяснилось, это не единственный такой инцидент. Ранее другая жительница города оказалась в автомобиле около того же супермаркета и в лобовое стекло её автомобиля «что-то попало».
- По рассказам, она отъехала от аптеки и в промежутке до отворота направо на улицу Комсомольская что-то попало в лобовое стекло. Было такое ощущение, что это выстрел. Повреждение – почти на верхнем краю лобового стекла, в 5 сантиметрах уже крыша. И видно, что это не камень. Так что это не первый случай – видимо, кто-то решил так «пошутить», – писал «Весь Гусиноозёрск».
По мнению местных, стрелок сидел в начале дома № 26 на Ленина 26 и целился в проезжавшие мимо машины. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» вскоре сообщили, что стреляли ещё по одному авто и по мотоциклисту, но не попали.