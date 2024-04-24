Мошенники обманывают жителей Бурятии при покупке электроплит и крипты

Доверчивые люди переводят деньги неизвестно кому



Накануне в Бурятии зарегистрировали несколько мошенничеств при совершении онлайн-сделок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Утром в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала следователю, что заказала электрическую плиту на сайте магазина электронной техники. Вскоре в мессенджере ей поступило сообщение о том, что заказанный ею экземпляр с дефектом, и необходимо отменить заказ, сделав новый. «Менеджер» убедил женщину, что деньги за первый заказ вернутся на карту. Улан-удэнка повторно заказала и оплатила технику, но деньги так и не вернулись.



Затем менеджер снова попросила отменить и заново создать и оплатить заказ. Тогда женщина поняла, что её обманывают. Она позвонила на официальную горячую линию, где ей сказали, что никаких заказов в их сети она не совершала.



Как выяснилось, потерпевшая совершила покупку на сайте-двойнике, который на один символ отличается от настоящего. И всё это время с ней общались мошенники. Ущерб составил около 48 тысяч рублей.



Днём в полицию обратился 20-летний студент из Улан-Удэ.

Он отдал мошенникам 77 тысяч рублей в попытке купить криптовалюту.



Молодой человек рассказал, что нашёл группу по заработку на криптовалюте в мессенджере и оставил там свой телефон. С ним связался менеджер группы и предложил купить цифровую валюту. Для молодого человека создали аккаунт на крипто-платформе, куда он внёс 77 тысяч рублей. Затем менеджер предложил внести ещё средства, молодой человек отказался, но собеседник настаивал. Тогда юноша и заподозрил, что связался мошенниками. Он попытался вывести средства, но не смог.



В этот же день поступило заявление о мошенничестве от 47-летнего улан-удэнца. Мужчина сообщил, что нашёл на популярном сайте объявлений публикацию о продаже лодочного мотора. Продавец предложил продолжить общение в мессенджере. Улан-удэнец, несмотря на предупреждения торговой площадки о возможных рисках, оставил свой контакт.



Продавец связался с покупателем в мессенджере и убедил мужчину, что его покупка упакована для отправки. При этом предоставил якобы копии документов транспортной компании. Мужчина перевёл более 126 тысяч рублей на счёт продавца. Спустя сутки он попытался ввести трек-номер на сайте транспортной компании, но данные оказались недействительными. Тогда мужчина позвонил на горячую линию ТК, где узнал, что такой груз на его имя никто не отправлял.



Полицейские Бурятии призывают граждан быть внимательными при совершении онлайн-покупок.





