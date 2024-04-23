Для ребят провели профилактические занятия
Сотрудники ГИБДД провели серию профилактических занятий в образовательных организациях Мухоршибирского района Бурятии. Учащимся Галтайской и Хошун-Узурской СОШ предложили пройти школу юных пешеходов.
- Ребята узнали о правах и обязанностях пешеходов, правилах перехода проезжей части. В игровой форме школьники повторили значение дорожных знаков и сигналов светофоров. Ребята отгадывали загадки и решали ребусы на тему безопасного перехода проезжей части. Автоинспекторы рассказали юным пешеходам, как избежать аварийных ситуаций на дороге и обезопасить себя с помощью светоотражателей, - сообщает администрация МО «Мухоршибирский район».
Школьники активно участвовали в занятии, делились своими знаниями и помогали сверстникам разобраться с правилами безопасного поведения на дороге.
Дети в Бурятии прошли школу юных пешеходов
Общество, Фото:
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