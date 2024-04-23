Дети в Бурятии прошли школу юных пешеходов

Общество, Фото: Администрация МО "Мухоршибирский район"

Для ребят провели профилактические занятия



Сотрудники ГИБДД провели серию профилактических занятий в образовательных организациях Мухоршибирского района Бурятии. Учащимся Галтайской и Хошун-Узурской СОШ предложили пройти школу юных пешеходов.



- Ребята узнали о правах и обязанностях пешеходов, правилах перехода проезжей части. В игровой форме школьники повторили значение дорожных знаков и сигналов светофоров. Ребята отгадывали загадки и решали ребусы на тему безопасного перехода проезжей части. Автоинспекторы рассказали юным пешеходам, как избежать аварийных ситуаций на дороге и обезопасить себя с помощью светоотражателей, - сообщает администрация МО «Мухоршибирский район».



Школьники активно участвовали в занятии, делились своими знаниями и помогали сверстникам разобраться с правилами безопасного поведения на дороге.



