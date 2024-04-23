23 апреля

22 апреля

Популярное

В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая

В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коммунальщики признались, что сделать с этим ничего не могут

Жильцы одного из домов в Иволгинске пожаловались на температуру воды в своих квартирах. По их словам, вместо горячей из кранов бежит еле тёплая.

- Душ принять невозможно, – заявили местные в группе «Иволга-инфо.24/7». – Будет ли перерасчёт и когда устранят причину?

В обслуживающей организации «Тепловик» пояснили, что поднять температуру горячей воды сама компания не сможет – подогрев идёт от центрального отопления. Однако людям пообещали сделать перерасчёт.
горячее водоснабжение жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
Общество, 23.04.2024
Решение утвердили на очередной сессии парламента
В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане
В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане
Общество, 23.04.2024
Считается, что скульптуры ритуальных львов очищают территорию
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 23.04.2024
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
Общество, 23.04.2024
Некоторые при этом тратят на такси по 4-5 тысяч рублей
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
Общество, 23.04.2024
Существовала реальная угроза обрушения крыши на головы жителей
В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду
В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду
Общество, 23.04.2024
Пострадавшие от неё участки обеззаразят
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
Общество, 23.04.2024
Пьяная женщина села за руль, несмотря на отсутствие водительских прав
В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты
В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты
Общество, 23.04.2024
Слухи о 10 тысячах для семей с детьми оказались фейком
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
Общество, 23.04.2024
Более 60% работ оценены положительно
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
Общество, 23.04.2024
Подведены итоги экоакции «Ноль отходов»
В Бурятии не выше 13 градусов тепла
В Бурятии не выше 13 градусов тепла
Общество, 23.04.2024
Ожидается ветреная погода
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Общество, 22.04.2024
Они установили замок на ворота 
На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
Общество, 22.04.2024
На полигон сдали 562 кубометров мусора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^