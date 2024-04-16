В Бурятии с застройщика взыскали долг в 20 млн

Строительная фирма «забыла» про долг перед поставщиком



В Бурятии судебные приставы взыскали дол в 20 млн рублей с застройщика в пользу индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба УФССП.



«Между организациями был заключен договор поставки товара с отсрочкой платежа, которая составляла 90 календарных дней с даты поставки товара. Со своей стороны поставщик все выполнил: товары на сумму 14,8 миллиона рублей застройщик получил в срок. Однако после трёхмесячной отсрочки оплата от бизнес-партнёра так и не поступила. Претензия с требованием оплатить задолженность была не исполнена», - говорится в сообщении.



За восстановлением нарушенных прав индивидуальный предприниматель обратился в суд. Суд вынес решение в его пользу, обязав взыскать с ответчика не только сумму задолженности, но и размер неустойки за просрочку оплаты полученного товара - 5,1 миллиона рублей.



Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства, предупредив об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После этого компания напрямую выплатила взыскателю задолженность за полученные товары. Остаток долга в виде нестойки был взыскан с банковских счетов компании.



