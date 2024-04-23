Мужчина проснулся от запаха дыма и сам потушил возгорание
Ночью 22 апреля в Братске произошёл пожар. Горел коридор двухкомнатной квартиры на пятом этаже жилого дома. Сообщение о возгорании в пожарную часть поступило от очевидцев в 23:55.
Пожарные на месте происшествия обнаружили 49-летнего мужчину, пострадавшего в результате отравления продуктами горения. Его доставили в городскую больницу.
- Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём самого пострадавшего при курении. Мужчина проснулся от запаха дыма и самостоятельно потушил возгорание. Огнём повреждены вещи, квартира полностью закопчена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Житель Братска чуть не погиб, уснув с непотушенной сигаретой
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