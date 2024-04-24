24 апреля

23 апреля

Популярное

В Улан-Удэ семья «наэкономила» на электроэнергии более 400 тысяч

В Улан-Удэ семья «наэкономила» на электроэнергии более 400 тысяч
Фото:Baikal-daily.ru
Горожане пользовались ею незаконно

В столице Бурятии взыскали кругленькую сумму - свыше 400 тысяч рублей - с семьи, решившей сэкономить на оплате коммуналки. Как выяснилось, улан-удэнцы самовольно подключили свой дом к электросетям. Нарушение вскрылось при проверке, которую устроили энергетики.
 
Ресурсоснабжающая организация подала в суд иск о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электроэнергии в солидарном порядке. Его удовлетворили и направили в УФССП по Бурятии исполнительный лист.

Чтобы установить имущественное положение должников, судебный пристав-исполнитель неоднократно направлял запросы в кредитно-финансовые учреждения и органы, осуществляющие контроль и регистрацию.
 
У семьи оказалось два земельных участка и два жилых дома. В ведомстве наложили запрет на какие-либо регистрационные действия с недвижимостью. А банковские счета халявщиков арестовали и обратили взыскание на их доходы. Всё это возымело эффект – улан-удэнцы полностью погасили долг.
электроэнергия судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии дают сдачу подозрительными монетами
Жителям Бурятии дают сдачу подозрительными монетами
, 23.04.2024
Одному из них в магазине подсунули пластмассовую десятирублёвку
Улан-удэнцы обалдели от цен на такси
Улан-удэнцы обалдели от цен на такси
, 12.12.2023
Они резко взлетели с наступлением холодов
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
В 100-х кварталах Улан-Удэ сегодня бесплатно вакцинируют животных
Общество, 07.04.2022
Мобильные группы проверят правила содержания собак
В Бурятии на трассе «Байкал» отремонтируют мост
В Бурятии на трассе «Байкал» отремонтируют мост
, 17.09.2021
Грузоподъёмность и габариты существующего моста не соответствуют современным требованиям
В Улан-Удэ проведут ярмарку, фестиваль и презентацию костюмов
В Улан-Удэ проведут ярмарку, фестиваль и презентацию костюмов
, 10.02.2021
На площади Советов пройдёт торжественная встреча Сагаалгана
Борцы Бурятии выиграли 12 медалей всероссийского турнира
Борцы Бурятии выиграли 12 медалей всероссийского турнира
, 29.12.2020
7 медалей досталось Иркутской области
В Улан-Удэ Олег Юмов готовит телеспектакль «Полковник пишет»
В Улан-Удэ Олег Юмов готовит телеспектакль «Полковник пишет»
Общество, 29.09.2020
Телеспектакль будет посвящён Герою Советского Союза Владимиру Борсоеву
Из колонии в Бурятии в один день вышли 17 человек
Из колонии в Бурятии в один день вышли 17 человек
Общество, 22.07.2020
Они освободились условно-досрочно
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Фотоархив: «Алтаргана-2006»
Общество, 06.04.2020
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
В Бурятии Роспотребнадзор вручил подарки детдому
В Бурятии Роспотребнадзор вручил подарки детдому
Общество, 27.12.2019
В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в селе Оёр проживают 18 детей
В Бурятии прошёл чемпионат по дартсу среди лиц с ПОДА
В Бурятии прошёл чемпионат по дартсу среди лиц с ПОДА
Общество, 27.09.2019
В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд
В Бурятии 8-класснице присудили госпремию
Общество, 17.01.2018
Премия присуждена ученице в области поддержки талантливой молодёжи за 2017 год в номинации «Художественное творчество»
Ученые разработают эталон для питьевой воды, добываемой на Байкале
, 16.09.2017
На разработку эталона уйдёт один год
В Бурятии стартовал творческий конкурс «Полицейский дядя Стёпа»
Общество, 13.05.2017
На всероссийский конкурс нужно подать поделки до 16 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^