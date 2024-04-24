В Бурятии посчитали снежных барсов

Общество, Фото: кадр с фотоловушки. Центр "Ирбис"

В республике их меньше, чем в других регионах



В России подошёл к концу ежегодный учёт снежных барсов. Всего на территории страны их проживает 87 особей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».



Больше всего крупных диких кошек проживает в Республике Алтай, там зафиксировано 54 барса. На втором месте находится Тува, где обнаружили 15 представителей семейства кошачьих. В Красноярском крае этих животных 11, а в Бурятии – всего семь.



- Больше всего ирбисов зафиксировано в Республике Алтай, где было обнаружено 54 особи, среди которых восемь самок и 18 котят. Кроме того, 15 особей было отмечено в Тува, где находится три самки с семью котятами. В Красноярском крае зафиксировано 11 снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике, а в Бурятии – семь барсов. Дополнительно следует отметить присутствие следов на снегу ещё 11 особей, которые были идентифицированы во время проведения учётов в Туве. Результаты «переписи» снежных барсов порадовали экспертов, так как раньше в России насчитывалось не более 75 ирбисов, - подчеркнули в центре «Ирбис».



Экспедиции в этих регионах учёные, волонтёры и специалисты провели в феврале и марте. В это время у ирбисов начинается период размножения, поэтому они активно перемещаются и оставляют много следов, что помогает собрать точную информацию об их численности. Данные достоверно подтверждены при помощи фотоловушек, каждая особь идентифицирована.



