В Бурятии ухудшится погода

Скоро республику накроют мокрый снег и ветер
В Бурятском гидрометцентре предупредили о скором ухудшении погоды в республике. В четверг, 25 апреля, синоптики обещают осадки – преимущественно в виде мокрого снега и ветер с порывами до 15-17 м/с. Ночью – от 0 до -5, местами – от -7 до -12 градусов. Днём – от +6 до +11 и кое-где – от 0 до +5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ночная температура в столице будет колебаться от -2 до -4, дневная – от +8 до +10. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
В пятницу, 26-го и в субботу, 27-го апреля, в Бурятии потеплеет максимум до +8, +13, а вот ночами обещают до -14.
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