Он находится в реанимации
В Улан-Удэ в больницу доставили 26-летнего парня, получившего серьёзные ожоги тела. Он получил удар током, забравшись на вагон поезда. О происшествии сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
- Молодой человек, забравшись на подвижной состав, получил тяжёлую электротравму. На месте происшествия бригадой Онохойской скорой медицинской помощи оказана экстренная помощь. Для оказания специализированной реанимационной помощи пострадавший передан бригаде экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф, - сообщили медики.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию больницы.
Житель Бурятии выжил после удара током на вагоне поезда
Происшествия, Фото:
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