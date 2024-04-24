В ДФО зафиксировали небольшой рост числа кибермошенничеств

Вопросы противодействия кибермошенничеству находятся на контроле Генпрокуратуры России
В результате принятых в 2023 году мер по профилактике хищений денежных средств граждан и блокировке подозрительных операций в Дальневосточном федеральном округе удалось значительно снизить динамику роста числа зарегистрированных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.
- По итогам 1 квартала 2024 года на Дальнем Востоке рост преступности в данной сфере составил + 1,6% при общероссийском показателе + 14,5%. Сокращение криминальных посягательств отмечается в Хабаровском крае (- 11,3%), Амурской (- 10%), Магаданской (- 52,4%) и Сахалинской (- 4,4%) областях. В Забайкальском крае (+ 29%) и Республике Саха (Якутия) (+ 15,9%) рост числа преступных обманов всё ещё превышает среднероссийскую динамику, - говорится в сообщении.
Такая статистика прозвучала на межведомственном семинаре Генеральной прокуратуры России с участием представителей банковского сектора, органов финансовой разведки и правоохранительного блока в Дальневосточном федеральном округе.
По инициативе прокуратуры расширена практика привлечения операторов связи за неисполнение обязанности по приостановлению услуг связи с подменой телефонного номера абонента, обращения взыскания на деньги и имущество так называемых «дропперов» (посредников), интегрированных в преступные схемы. К примеру, Зюзинским районным судом Москвы удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах жительницы Улан-Удэ о взыскании денежных средств с дроппера в размере 1,6 млн рублей, которые зачислены на её счет.
По сведениям Сбербанка России, за 2023 год предотвращено незаконных списаний и переводов со счетов граждан на сумму более 2,7 миллиардов рублей.
Начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов в своём выступлении отметил, что на усиление борьбы с противоправной деятельностью нацелен ряд законодательных новелл. В том числе возможность подачи гражданами с 1 марта 2025 года заявлений о самозапрете на кредиты и займы, вводимый с июля текущего года двухдневный период «охлаждения», в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счеё, отключит доступ к каналам дистанционного обслуживания лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.
Вместе с тем, как отметил Андрей Мондохонов, ежедневно жертвами хищений становятся сотни граждан, что требует реализации чёткого механизма межведомственного взаимодействия, оперативности и нестандартных решений в борьбе с злоумышленниками.
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Происшествия, Фото:
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