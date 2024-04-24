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Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на первенстве России по пулевой стрельбе

Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на первенстве России по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:предоставлено Александром Степановым
Он стал призёром в олимпийском упражнении

В Ижевске проходит первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек. Спортсмен из Бурятии Александр Емонаков завоевал серебряную медаль в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Об этом «Байкал-Dailу» сообщил личный тренер спортсмена Александр Степанов.

В медаль-матче представитель Бурятии уступил кандидату в мастера спорта из Москвы Павелу Бересневу и занял второе место. Бронзовым призёром стал Андрей Шрамко из Хабаровского края.

Александр Емонаков занимается в РСШОР.

спорт пулевая стрельба первенство России

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