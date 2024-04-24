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В Бурятии планируют провести фестиваль восточных единоборств

В Бурятии планируют провести фестиваль восточных единоборств
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Организовать его хотят в рамках другого масштабного мероприятия

В рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+), который пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 августа, планируется организовать фестиваль восточных единоборств (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщают в правительстве Бурятии.

- У нас одна из лучших федераций ушу в стране, у нас сильная федерация карате. Мы хотели бы провести мастер-классы, публичные лекции, обсуждения. На первом международном форуме было заключено соглашение между храмом Шаолиня и федерацией ушу Республики Бурятия о совместной деятельности. Я думаю, что результаты этой совместной работы мы также сможем продемонстрировать, – сказала замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».

Первый форум прошёл в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений, в том числе из 13 иностранных государств – Китай, Индия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Чехия, Лаос, Бутан, Камбоджа, Республика Беларусь.
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