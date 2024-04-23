Заморившей голодом сына жительнице Иркутской области дали 12 лет

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Женщина вину так и не признала



В Иркутске суд вынес приговор 35-летней жительнице посёлка Усть-Ордынский, которая довела своего 12-летнего сына до истощения, от чего ребёнок скончался. Мать получила 12 лет колонии.



Установлено, что на протяжении долгого время женщина не занималась обучением, воспитанием и лечением своего сына. Несмотря на ухудшение здоровья мальчика, она не лечила его и не обращалась к врачам.



- Кроме того, она не обеспечивала сына качественным питанием, ребёнок в основном употреблял продукты быстрого питания. Это привело к несвоевременному выявлению у потерпевшего заболевания, перешедшего в тяжёлую форму, истощению организма и снижению массы его тела до 23 кг, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В начале августа 2022 года мальчика изъяли из семьи и по экстренным показаниям доставили в областную больницу № 2. Через непродолжительное время ребёнок скончался в реанимации.



Мать признана виновной по статье «Убийство, совершённое в отношении малолетнего, с особой жестокостью». 23 апреля суд приговорил её к 12 годам колонии общего режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год.



В прокуратуре уточнили, что мать свою вину так и не признала.

