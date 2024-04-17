В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов



На минувшей неделе сотрудник управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии побывал в Мухоршибири. Он проинспектировал три кафе и выявил там нарушения. Как выяснилось, в заведениях общепита использовались продукты продукции без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).



Кроме того, при проверке вскрылись факты несвоевременного гашения ВСД на мясо, молоко и рыбу. Владельцам всех трёх кафе выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, рассказали в пресс-службе ведомства.