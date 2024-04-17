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В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов

В кафе в райцентре Бурятии готовили блюда из непроверенных продуктов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На нарушениях попались сразу три заведения общепита

На минувшей неделе сотрудник управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии побывал в Мухоршибири. Он проинспектировал три кафе и выявил там нарушения. Как выяснилось, в заведениях общепита использовались продукты продукции без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД).
 
Кроме того, при проверке вскрылись факты несвоевременного гашения ВСД на мясо, молоко и рыбу. Владельцам всех трёх кафе выдали предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, рассказали в пресс-службе ведомства. 
продукты кафе Россельхознадзор

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