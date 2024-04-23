Женщина спаслась сама, а про своих детей «забыла»
В Бурятии возбудили уголовное дело по факту пожара, унёсшего жизни троих детей. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района. Как выяснилось погибшим детям было 1 год, 2 года и 4 года.
Ранее сообщалось, что родителей малышей в момент пожара дома не было. Однако, по уточнённой информации, мама всё же находилась дома, однако спасти своих детей она попросту «забыла». По предварительной информации, женщина была пьяна.
- По данным следствия, в момент возникновения пожара 26-летняя женщина, со слов очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения находилась дома. Отец в это время был на работе, а их старший 10-летний ребёнок – в школе. Дым, распространявшийся из дома, заметил сосед. Далее он помог матери детей выбраться из горящего дома. О том, что в доме остались дети, мать не сообщила, - сообщили в следственном управлении.
Уже после тушения возгорания тела троих детей пожарные нашли в шкафу. Видимо, перепуганные малыши, оставшиеся одни, пытались там спрятаться от дыма и пламени, но в итоге задохнулись.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем. Для выяснения точной причины возгорания в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям родителей, погибших детей. А также компетентным органам, призванным соблюдать законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Бурятии трое маленьких детей погибли на пожаре из-за пьяной матери
Происшествия, Фото:
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