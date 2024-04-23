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Улан-Удэ готовится к реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Улан-Удэ готовится к реализации федерального проекта «Чистый воздух»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Частный сектор планируют перевести на электроотопление

Комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает сразу несколько направлений. Это и развитие транспортной инфраструктуры, перевод частных домовладений на электроотопление, производство бездымного топлива, реконструкция котельных, оснащение муниципальных котельных устройствами очистки дымовых газов и многое другое. Оператором этих сложных процессов будет выступать новая муниципальная структура.

– Благодаря главе Бурятии Алексея Цыденова вопросы загрязнения атмосферы Улан-Удэ решаются на высшем уровне. Это подтверждается визитами федеральных коллег по проекту. Теперь уже развитие электроотопления, бездымного топлива, фильтров-дымоуловителей и закрытие малых угольных и мазутных котельных становятся уже строчками в бюджетах, а не проектами на бумаге. Поэтому создание в городе отдельного муниципального учреждения очень своевременно. В реализации масштабного проекта задействовано много организаций. Нужны логистические решения, договорённости с массой компаний от энергетических, ЖКХ до добывающих, которые в этом задействованы. Необходимо учесть все интересы и сбалансировать, и выстроить работу, – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Алексей Гусляков.

Ранее, чтобы войти в федеральный проект «Чистый воздух», по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова был создан межведомственный проектный офис с таким же названием. Впервые в Улан-Удэ совместно с учёными Байкальского института природопользования СО РАН и питерского Института прикладной экологии и гигиены был проведён тотальный аудит экологической и энергетической сфер Улан-Удэнской агломерации. Также впервые было проведено полное обследование электросетевого хозяйства. В том числе, по результатам такого аудита Улан-Удэ включён в федеральный проект «Чистый воздух».

Вопрос создания новой структуры будет рассмотрен на сессии улан-удэнского горсовета.

Мэрия Улан-Удэ экология электроснабжение Чистый воздух

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