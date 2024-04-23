Дымбрыл-лама также подарил книги и атрибутику
Улан-удэнскую исправительную колонию №7 посетил Дымбрыл-лама, выпускник монастыря-университета Дрепунг Гоманг, первый российский геше – доктор буддийской философии.
Священнослужитель рассказал о том, какие буддийские праздники сейчас идут, какие молебны проходят в дацанах, а также прочитал лекцию о важности и ценности жизни. После он провёл для осуждённых личные беседы.
В завершение визита он передал в буддийскую молитвенную комнату учреждения привезённые книги и атрибутику, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённым прочитали лекцию о буддизме
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