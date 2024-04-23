Существовала реальная угроза обрушения крыши на головы жителей
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ добилась фактического расселения жильцов аварийного многоквартирного дома №37 на улице Комсомольская.
В ходе обследования дома были установлены «проседание» кровли и разрушение кирпичной кладки, в результате чего в стенах и фундаменте образовались сквозные трещины и разломы. В одной из комнат второго этажа обрушилась потолочная балка. Была реальная угроза разрушения потолочного перекрытия и в других комнатах.
Поскольку жить в таком доме невозможно, прокуратура внесла представление мэрии. После этого распоряжением администрации Улан-Удэ срок расселения жильцов дома сократили с 2023 года на 2021 год. Однако по истечении 2021 года жильцы так и не были расселены.
- В целях восстановления жилищных прав граждан прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании администрации Улан-Удэ изъять земельный участок, на котором расположен дом, и жилые помещения, принадлежащие заявителям, для муниципальных нужд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Исковые требования прокурора удовлетворены, суд апелляционной инстанции решение оставил без изменения.
На сегодня двум семьям предоставлены жилые помещения, 17 семей собственников квартир получили выкупную стоимость изъятых жилых помещений.
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
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