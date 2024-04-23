Четверть улан-удэнцев считают искусственный интеллект «браком» и «халтурой»



Опрос показал, что лишь 23% горожан считают работу, выполненную с использованием нейросетей, более качественной. А вот для четверти (25%) искусственный интеллект – синоним брака и халтуры.



Кстати, мужчина чаще женщин негативно отзываются о нейросетях (30% и 20% соответственно). Представительницы же прекрасного пола больше всех затруднялись с оценкой (56%). Защищают нейросети, как правило, улан-удэнцы моложе 34 лет – трое из десяти назвали ИИ гарантом высокого результата и качества.



Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как жители бурятской столицы относятся к искусственному интеллекту и помогает ли он им в работе. На вопрос, что такое ИИ – гарантия высокого результата и качества или, скорее, брак и халтура?» – затруднились ответить более половины (52%) респондентов. «Это помощь, но нужно проверять», «Искусственный интеллект несовершенен», «Скорее экономия времени», – заявили они.