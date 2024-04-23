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В Иркутской области наркосбытчица прятала героин в носке

В Иркутской области наркосбытчица прятала героин в носке
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ещё одну партию наркотиков нашли под крышкой стиральной машины

В Иркутской области по подозрению в сбыте героина задержали сожителей из Черемхово. Они распространяли наркотики в городе Зима.

Как выяснили полицейские, сожители по ночам делали закладки в подъездах многоквартирных домов и около них.

Оперативники вышли на след преступников и задержали их на подъезде к городу. При себе у 32-летней женщины обнаружили завязанный носок, в котором находилось 32 закладки с наркотическим веществом, подготовленных к распространению.

- В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли весы и фасовочный материал, а под крышкой стиральной машины нашли вещество в полимерном пакете. Как установили эксперты, им оказался героин весом 60 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

По сведениям оперативников, мужчину в преступную деятельность вовлекла уроженка Зимы. В настоящий момент она решением суда помещена под стражу.
наркотики

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