Младшеклассники посоветовали улан-удэнцам убирать гаджеты, переходя дорогу









В столице Бурятии сотрудники ГИБДД вместе с педагогами провели профилактическую акцию «Безопасный путь домой». Мероприятие состоялось в рамках социальной кампании «Правила для пешеходов».Участниками занятий стали школьники улан-удэнской школы № 47. Полицейские рассказали и показали учащимся начальных классов, как правильно и безопасно переходить дорогу по пути в школу и обратно домой. Ребята на практике применили и закрепили знания, что прежде чем перейти проезжую часть необходимо посмотреть по сторонам, убрать наушники, гаджеты и снять капюшон и, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают, продолжить движение.- Переходить необходимо строго шагом, ни в коем случае не бегать, - добавили автоинспекторы. Также сотрудники ГИБДД предупредили юных участников дорожного движения о недопустимости подвижных игр около дороги.Пройдя инструктаж дорожной безопасности, школьники помогли полицейским провести профилактические беседы с пешеходами. Ребята раздавали прохожим памятки по безопасному поведению на дороге и рассказывали, как на практике учились правильно пересекать проезжую часть. Чтобы привлечь внимание взрослых и детей, школьники вместе с сотрудниками Госавтоинспекции нарисовали на асфальте перед пешеходными переходами пропагандирующие надписи «Посмотри по сторонам», «Сними наушники», «Убери телефон», сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.