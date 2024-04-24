24 апреля

23 апреля

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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 
Он действовал в Курумканском районе

Накануне, 23 апреля, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он возник в Курумканском районе по вине местных жителей.

- Пожар ликвидирован 23 апреля в 18:00 на площади 0,4 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 11 сотрудников лесной охраны, было задействовано три единицы лесопожарной техники. Сообщается, что ущерб лесному фонду не причинен.

На утро 24 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

лесные пожары

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