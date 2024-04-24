В Бурятии потушили лесной пожар

Он действовал в Курумканском районе



Накануне, 23 апреля, в Бурятии тушили один лесной пожар. Он возник в Курумканском районе по вине местных жителей.



- Пожар ликвидирован 23 апреля в 18:00 на площади 0,4 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 11 сотрудников лесной охраны, было задействовано три единицы лесопожарной техники. Сообщается, что ущерб лесному фонду не причинен.



На утро 24 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



