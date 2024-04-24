На месте работали органы дознания МЧС и испытательная пожарная лаборатория
В Бурятии назвали предварительную причину страшного пожара в селе Тресково Кабанского района.
- На месте пожара работали органы дознания МЧС и испытательная пожарная лаборатория. Предварительной причиной пожара послужила детская шалость с огнём, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла накануне, 23 апреля. Утром в частном доме произошёл пожар, погибли малыши в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Их мать из горящего дома вывел сосед; о том, что внутри остались дети, она не сказала. Тела задохнувшихся малышей пожарные нашли в шкафу, где они пытались спрятаться.
По предварительной информации, полученной от очевидцев, женщина была пьяна. Во время пожара её супруг был на работе, а старший 10-летний сын - в школе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
После гибели на пожаре в селе Тресково троих маленьких детей глава Бурятии Алексей Цыденов поручил установить пожарную сигнализацию во всех домах неблагополучных семей.
В Бурятии назвали предварительную причину пожара, унёсшего жизни троих детей
Происшествия, Фото:
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