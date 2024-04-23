23 апреля

22 апреля

Популярное

Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»

Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»
Общество, 
«Очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась артистка к землякам в соцсети

Уроженка Бурятии Виктория Орбодоева участвует в вокальном шоу «Звезда-2024» (возрастное ограничение – 6+) на одноимённом телеканале. Выпуск с участием бурятской певицы выйдет на этой неделе в воскресенье, 28 апреля.

- Дорогие!!! Шоу «Звезда» с моим участием будет уже в это воскресенье в 21:25 (по московскому времени – прим. ред.). После шоу в 23.00 по Москве откроется голосование. Тот, кто получит наибольшее количество голосов - пройдёт в финал шоу. Очень надеюсь на вашу поддержку и голоса, - написала она в соцсети.

Также на официальной странице конкурса в соцсети вышли видеоролики про участников, в том числе про Викторию.

- Я певица, педагог по вокалу, выступаю на различных этнических концертах. Я родилась в Улан-Удэ в очень творческой семье, мои родители выступали в самодеятельном ансамбле. И я с детства росла на репетициях, начала участвовать в конкурсах, очень любила петь. Меня определили к педагогу, и после мы начали выступать в различных республиканских конкурсах. Когда я приехала на конкурс в Москву, меня пригласили в Институт современного искусства, на эстрадно-джазовое отделение. Для меня очень важно нести бурятскую культуру, сочетание что-то современного и этнического. Участие в проекте – это возможность выразить себя, показать красивый номер и самой получить удовольствие. И чтобы люди получили удовольствие, чтобы погрузить их в какую-то атмосферу, чтобы каждый понял после моего номера что-то своё, - рассказала она на видео.

По условиям творческого состязания, в эфире покажут конкурсные прослушивания. Это восемь концертов — восемь выпусков программы в традиционных декорациях конкурса «Звезда».

- В рамках каждого концерта жюри оценивает участников от 100 до 0 баллов, при помощи «звёздных лучей». В финале каждого концерта-прослушивания члены жюри совещаются и выбирают из тех, кто получил наивысшие баллы (100 и 80), одного исполнителя, который пройдёт в заключительный тур. Если в рамках концерта никто из участников не получил 100–80 баллов, жюри выбирает из тех, кто получил 80–60, и т.д., - прописано в условиях конкурса.

Телезрители путём интернет-голосования по итогам каждого концерта выбирают одного участника, который так же окажется в финале. Голосовать за участника, выбранного членами жюри, запрещено. Таким образом, в следующий этап конкурса пройдут представители 16 регионов (один от звездного жюри/один от телезрителей). Именно они будут бороться за главный приз.

Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.

телешоу телевидение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»
Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»
Общество, 23.04.2024
«Очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась артистка к землякам в соцсети
В Бурятии участвующих в СВО росгвардейцев наделили правом на бесплатную юрпомощь
В Бурятии участвующих в СВО росгвардейцев наделили правом на бесплатную юрпомощь
Общество, 23.04.2024
Её также будут получать близкие правоохранителей, добровольно уехавших на спецоперацию 
В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль
В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль
Общество, 23.04.2024
Также ему назначили обязательные работы
В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
Общество, 23.04.2024
Коммунальщики признались, что сделать с этим ничего не могут
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
Общество, 23.04.2024
Решение утвердили на очередной сессии парламента
В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане
В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане
Общество, 23.04.2024
Считается, что скульптуры ритуальных львов очищают территорию
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 23.04.2024
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
Общество, 23.04.2024
Некоторые при этом тратят на такси по 4-5 тысяч рублей
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
Общество, 23.04.2024
Существовала реальная угроза обрушения крыши на головы жителей
В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду
В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду
Общество, 23.04.2024
Пострадавшие от неё участки обеззаразят
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
Общество, 23.04.2024
Пьяная женщина села за руль, несмотря на отсутствие водительских прав
В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты
В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты
Общество, 23.04.2024
Слухи о 10 тысячах для семей с детьми оказались фейком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^