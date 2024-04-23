Уроженка Бурятии выступит на вокальном шоу «Звезда»





По условиям творческого состязания, в эфире покажут конкурсные прослушивания. Это восемь концертов — восемь выпусков программы в традиционных декорациях конкурса «Звезда».



- В рамках каждого концерта жюри оценивает участников от 100 до 0 баллов, при помощи «звёздных лучей». В финале каждого концерта-прослушивания члены жюри совещаются и выбирают из тех, кто получил наивысшие баллы (100 и 80), одного исполнителя, который пройдёт в заключительный тур. Если в рамках концерта никто из участников не получил 100–80 баллов, жюри выбирает из тех, кто получил 80–60, и т.д., - прописано в условиях конкурса.



Телезрители путём интернет-голосования по итогам каждого концерта выбирают одного участника, который так же окажется в финале. Голосовать за участника, выбранного членами жюри, запрещено. Таким образом, в следующий этап конкурса пройдут представители 16 регионов (один от звездного жюри/один от телезрителей). Именно они будут бороться за главный приз.



Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.





Уроженка Бурятии Виктория Орбодоева участвует в вокальном шоу «Звезда-2024» () на одноимённом телеканале. Выпуск с участием бурятской певицы выйдет на этой неделе в воскресенье, 28 апреля.- Дорогие!!! Шоу «Звезда» с моим участием будет уже в это воскресенье в 21:25 (по московскому времени – прим. ред.). После шоу в 23.00 по Москве откроется голосование. Тот, кто получит наибольшее количество голосов - пройдёт в финал шоу. Очень надеюсь на вашу поддержку и голоса, - написала она в соцсети.Также на официальной странице конкурса в соцсети вышли видеоролики про участников, в том числе про Викторию.- Я певица, педагог по вокалу, выступаю на различных этнических концертах. Я родилась в Улан-Удэ в очень творческой семье, мои родители выступали в самодеятельном ансамбле. И я с детства росла на репетициях, начала участвовать в конкурсах, очень любила петь. Меня определили к педагогу, и после мы начали выступать в различных республиканских конкурсах. Когда я приехала на конкурс в Москву, меня пригласили в Институт современного искусства, на эстрадно-джазовое отделение. Для меня очень важно нести бурятскую культуру, сочетание что-то современного и этнического. Участие в проекте – это возможность выразить себя, показать красивый номер и самой получить удовольствие. И чтобы люди получили удовольствие, чтобы погрузить их в какую-то атмосферу, чтобы каждый понял после моего номера что-то своё, - рассказала она на видео.