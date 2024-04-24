24 апреля

23 апреля

Популярное

В Бурятии открыли мемориальные доски ветеранов органов внутренних дел

В Бурятии открыли мемориальные доски ветеранов органов внутренних дел
Общество,  Фото:Telegram-канал Алексея Сокольникова
Открытие состоялось в Кабанске

19 апреля в селе Кабанск Кабанского района Бурятии открыли мемориальные доски памяти ветеранов органов внутренних дел. Юрий Каширихин и Виктор Димов погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В митинге участвовали заместитель министра внутренних дел Бурятии Евгений Давыдов, военный комиссар района Владимир Шемякин, представители ветеранской организации ОВД, сослуживцы, молодые коллеги и родственники ветеранов.



Капитан полиции Виктор Димов прослужил в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного полиции 12 лет. Погиб при исполнении воинского долга 24 октября 2022 года.

Юрий Каширихин ушёл на заслуженный отдых в звании капитана милиции в отставке, отслужив 23 года. В июне 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы. Погиб 26 декабря 2023 года в боях в Донецкой Народной Республике.

- Вечная слава и вечная память нашим героям-защитникам Родины! – написал в своём Telegram-канале глaва района Алексей Сокольников.

мемориальная доска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент
В Иркутской области раздадут более 81 тысячи георгиевских лент
Общество, 24.04.2024
В регионе стартовала акция ко Дню Победы 
В Бурятии в зеркальную дату заключили брак 64 пары
В Бурятии в зеркальную дату заключили брак 64 пары
Общество, 24.04.2024
Два десятка пар подали заявления через Госуслуги
Лесники Бурятии вывезли с берега реки грузовик мусора
Лесники Бурятии вывезли с берега реки грузовик мусора
Общество, 24.04.2024
Лесники призывают бережнее относиться к природе
Почти 300 жителей района Бурятии вышли на субботник
Почти 300 жителей района Бурятии вышли на субботник
Общество, 24.04.2024
В порядок привели несколько территорий 
Художники Иркутска украсят детские больницы в Кировске рисунками Байкала
Художники Иркутска украсят детские больницы в Кировске рисунками Байкала
Общество, 24.04.2024
Здесь планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей»
Осуждённые сошьют для «Бурприроды» футболки
Осуждённые сошьют для «Бурприроды» футболки
Общество, 24.04.2024
Руководители учреждений заключили контракт 
На границе районов Бурятии начали ремонт дороги
На границе районов Бурятии начали ремонт дороги
Общество, 24.04.2024
На эти цели выделено 1,8 млрд. рублей
В районе Бурятии строят детсад на 80 мест
В районе Бурятии строят детсад на 80 мест
Общество, 24.04.2024
Завершить стройку планируют уже в этом году 
В Бурятии планируют провести фестиваль восточных единоборств
В Бурятии планируют провести фестиваль восточных единоборств
Общество, 24.04.2024
Организовать его хотят в рамках другого масштабного мероприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^