В районе Бурятии строят детсад на 80 мест

Завершить стройку планируют уже в этом году
В село Баянгол строят детский сад на 80 мест, сообщили в администрации Закаменского района Бурятии. Его возводят по государственной программе «Развитие образования».
- Подрядчиком ведутся отделочные работы, наружная отделка фасада, сантехнические работы, устройство слаботочных сетей, пожарной сигнализации, внутреннее электроснабжение, установка пожарных резервуаров. Кроме того, идёт поставка и сборка мебели, оборудования, - отметили в МКУ «Управление по развитию инфраструктуры».
Завершение строительства запланировано в июне текущего года.
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