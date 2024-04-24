В районе Бурятии строят детсад на 80 мест





В село Баянгол строят детский сад на 80 мест, сообщили в администрации Закаменского района Бурятии. Его возводят по государственной программе «Развитие образования».- Подрядчиком ведутся отделочные работы, наружная отделка фасада, сантехнические работы, устройство слаботочных сетей, пожарной сигнализации, внутреннее электроснабжение, установка пожарных резервуаров. Кроме того, идёт поставка и сборка мебели, оборудования, - отметили в МКУ «Управление по развитию инфраструктуры».Завершение строительства запланировано в июне текущего года.