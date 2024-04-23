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В Улан-Удэ умер котик со свёрнутой шеей, которого спасали волонтёры

В Улан-Удэ умер котик со свёрнутой шеей, которого спасали волонтёры
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Он не справился со страшными травмами

На днях в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» поделились очередной душераздирающей историей, которая произошла в столице Бурятии. На одной из остановок нашли месячного котёнка со свёрнутой шеей. У него были явные признаки черепно-мозговой травмы.

На официальной странице организации во «ВКонтакте» предположили, что он упал с большой высоты и ударился. На остановке, по словам зоозащитников, в тот момент было полно людей, но они равнодушно проходили мимо. Клим – так назвали малыша – попал к волонтёрам и после сразу – в ветеринарную клинику.

Специалисты сделали всё необходимое, но у крохи после травмы начались судороги – он не мог встать и кричал от боли. В фонде объявили сбор средств на его лечение. А накануне там сообщили, что Клима больше нет.

- Как бы мы не старались и не верили в чудо, в этот раз оно не произошло – мы не смогли спасти Клима, – отметили волонтёры. – Он мужественно боролся все эти дни, стойко переносил все медицинские манипуляции, но сил у маленького котёнка не хватило, чтобы справиться с такими травмами.

Животное полностью потеряло зрение, а его крохотное тельце парализовало с одной стороны.

- Не мог вставать, есть самостоятельно, а судороги так и не прекратились. Он боролся, как настоящий герой, но проиграл в схватке со смертью, – заключили в фонде.
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