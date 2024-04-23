В Еравнинском районе Бурятии откроют летний скаковой сезон

Скачки состоятся в начале мая



14 мая в селе Сосново-Озерское на конном ипподроме состоятся соревнования, посвящённые открытию летнего скакового сезона 2024 Еравнинского района Бурятии (0+), сообщили в районной администрации.



Регистрация участников начнётся в 11:00, а соревнования - в 13:00.



Соревнования проводятся по следующей программе:

- Скачки для лошадей улучшенной породы, высота холки 1,48 м. – дистанция 6400 м.

- Скачки для лошадей полукровных пород 4-х лет и старше – дистанция 2000 м.

- Скачки рысь под седлом – дистанция 2400 м.

- Скачки для лошадей полукровных пород 2-х лет – дистанция 1200 м.

- Скачки для лошадей бурятской породы, высота холки 1,42 м – дистанция 6400 м.

- Скачки для рабочих лошадей – дистанция 2400 м. (внутри района)

- Скачки для лошадей полукровных пород 3 лет – дистанция 1600 м.



Заявки на участие в открытии летнего скакового сезона-2024 принимаются до 14 мая в отделе сельского хозяйства АМО «Еравнинский район».



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