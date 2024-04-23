Скачки состоятся в начале мая
14 мая в селе Сосново-Озерское на конном ипподроме состоятся соревнования, посвящённые открытию летнего скакового сезона 2024 Еравнинского района Бурятии (0+), сообщили в районной администрации.
Регистрация участников начнётся в 11:00, а соревнования - в 13:00.
Соревнования проводятся по следующей программе:
- Скачки для лошадей улучшенной породы, высота холки 1,48 м. – дистанция 6400 м.
- Скачки для лошадей полукровных пород 4-х лет и старше – дистанция 2000 м.
- Скачки рысь под седлом – дистанция 2400 м.
- Скачки для лошадей полукровных пород 2-х лет – дистанция 1200 м.
- Скачки для лошадей бурятской породы, высота холки 1,42 м – дистанция 6400 м.
- Скачки для рабочих лошадей – дистанция 2400 м. (внутри района)
- Скачки для лошадей полукровных пород 3 лет – дистанция 1600 м.
Заявки на участие в открытии летнего скакового сезона-2024 принимаются до 14 мая в отделе сельского хозяйства АМО «Еравнинский район».
Возрастное ограничение 0+
В Еравнинском районе Бурятии откроют летний скаковой сезон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для ребят провели профилактические занятия
На конкурс представили свои работы 14 мастеров
Под обработку попадут зелёные зоны общей площадью 593,8 га
Жители республики смогут ездить на них до середины октября
За полвека здесь ни разу не делали капремонт
Частный сектор планируют перевести на электроотопление
Они встали из-за технической неисправности
Ему в основном доверяют молодые специалисты
Ввоз продукции запрещён из стран, неблагополучных по эпизоотической ситуации, и при отсутствии ветеринарного сертификата
«Очень надеюсь на вашу поддержку», - обратилась артистка к землякам в соцсети
Её также будут получать близкие правоохранителей, добровольно уехавших на спецоперацию
Они тоже будут получать землю бесплатно
Также ему назначили обязательные работы
Коммунальщики признались, что сделать с этим ничего не могут
Решение утвердили на очередной сессии парламента