Они встали из-за технической неисправности
Днём 23 апреля в столице Бурятии парализовало движение трамваев. Его закрыли с остановки «Мемориал Победы» в сторону Центрального рынка.
Причиной стала техническая неисправность. В центре города в итоге образовалась настоящая пробка из вагонов. Фото с места опубликовали в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации.
В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев
Общество, Фото:
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Они встали из-за технической неисправности
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