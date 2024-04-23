В Улан-Удэ образовалась пробка из трамваев

Они встали из-за технической неисправности



Днём 23 апреля в столице Бурятии парализовало движение трамваев. Его закрыли с остановки «Мемориал Победы» в сторону Центрального рынка.



Причиной стала техническая неисправность. В центре города в итоге образовалась настоящая пробка из вагонов. Фото с места опубликовали в официальном telegram-канале комитета по транспорту городской администрации.





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